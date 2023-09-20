СМИ: второй противопожарный вертолет Ка-32 прибыл в Сербию из России

Как сообщила газета "Вечерне новости", он приземлился в столичном аэропорту Никола Тесла 19 сентября в 22:00 мск

БЕЛГРАД, 20 сентября. /ТАСС/. Сербия получила второй противопожарный вертолет Ка-32 российского производства, который позволит обеспечить преимущества стране в условиях стремительных климатических перемен. Об этом сообщила газета "Вечерне новости".

По информации издания, вертолет Ка-32 прибыл в столичный аэропорт Никола Тесла во вторник в 21:00 (22:00 мск).

Президент Сербии Александар Вучич ранее подчеркивал, что получение республикой второго российского самолета "Камов" "обеспечит огромное преимущество в эпоху климатических изменений, когда пожары происходят все чаще". "Он точно поможет нам спасать много жизней, много имущества, много лесов, много всего", - отметил сербский лидер.

В 2022 году Вучич сообщил, что Сербия покупает у России два Ка-32 для защиты своей территории от пожаров. Первая из двух машин прибыла в республику в октябре 2022 года. Вучич также заявлял, что его страна намерена приобрести в 2022-2023 годах 30 вертолетов: десять H-145 производства компании Airbus, четыре Ми-35, три Ми-17, а также 11 подержанных Ми-35 у одного из государств Евросоюза.

С 2018 года по февраль 2020 года Россия в качестве военно-технической помощи передала Сербии четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, три транспортных вертолета Ми-17В-5, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", 30 танков Т-72МС и 30 бронетранспортеров БРДМ-2МС.