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обновлено 20 сентября, 13:09
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

МИД Армении заявил, что Запад терпимо отнесся к "этническим чисткам" в Карабахе

ЕРЕВАН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден, лидер Франции Эмманюэль Макрон и другие западные лидеры терпимо отнеслись к "этническим чисткам" в Нагорном Карабахе. Об этом в социальной сети X (ранее Twitter) написал посол по особым поручениям МИД Армении Эдмон Марукян.

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"Это аэропорт Степанакерта, куда собирается население сел Нагорного Карабаха в результате военной этнической чистки, проводимой Азербайджаном. Это вы терпите - Байден, [госсекретарь США Энтони] Блинкен, Макрон, [глава Евросовета Шарль] Мишель, [глава евродипломатии Жозеп] Боррель", - написал он. 

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АрменияСШАФранцияМишель, ШарльБайден, ДжоМакрон, ЭмманюэльБоррель, ЖозепСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликтаБлинкен, Энтони
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