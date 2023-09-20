МИД Армении заявил, что Запад терпимо отнесся к "этническим чисткам" в Карабахе

ЕРЕВАН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден, лидер Франции Эмманюэль Макрон и другие западные лидеры терпимо отнеслись к "этническим чисткам" в Нагорном Карабахе. Об этом в социальной сети X (ранее Twitter) написал посол по особым поручениям МИД Армении Эдмон Марукян.

"Это аэропорт Степанакерта, куда собирается население сел Нагорного Карабаха в результате военной этнической чистки, проводимой Азербайджаном. Это вы терпите - Байден, [госсекретарь США Энтони] Блинкен, Макрон, [глава Евросовета Шарль] Мишель, [глава евродипломатии Жозеп] Боррель", - написал он.