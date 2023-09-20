Reuters: Байден 21 сентября может объявить о новом пакете военной помощи Украине

Объявить о нем американский лидер планирует во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, отмечает агентство

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден может объявить в четверг о выделении Украине очередного пакета военной помощи. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.

Информацию о сумме помощи Reuters не приводит, отмечая лишь, что она будет крупной. Объявить о новом пакете Байден планирует во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, отмечает агентство.

Пентагон ранее сообщил, что США предоставили Киеву военную помощь на сумму свыше $44,4 млрд, при этом более $43,7 млрд были выделены с конца февраля 2022 года.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин, комментируя возможность поставок на Украину тактических баллистических ракет ATACMS, заявил, что в настоящий момент Киеву нужнее боеприпасы для систем ПВО. По данным журнала Foreign Policy, все американские ведомства одобрили передачу ATACMS Киеву и окончательное решение за Байденом. Однако, как ранее сообщал портал Axios, президент США не планирует объявлять о поставках данного вида вооружений в ходе визита Зеленского.