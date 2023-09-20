Конгрессмен назвал профанацией назначение спецпрокурора по делу Хантера Байдена

Джим Джордан отметил, что министр юстиции США Меррик Гарленд выбрал "того парня, который, как ему известно, будет защищать президента страны Джо Байдена"

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Назначение специального прокурора по делу сына президента США Хантера Байдена стало не чем иным, как профанацией. Такое мнение выразил председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джим Джордан (республиканец, от штата Огайо).

Выступая на слушаниях с участием министра юстиции - генерального прокурора США Меррика Гарленда, он подверг резкой критике назначение Дэвида Уайсса на пост спецпрокурора по делу Хантера Байдена. "Он (Гарленд - прим. ТАСС) мог выбрать кого угодно. Он мог выбрать любого в правительстве, вне правительства. Он мог выбрать бывших министров юстиции, бывших специальных прокуроров. Но он выбрал того парня, который, как ему известно, будет защищать [президента США] Джо Байдена", - заявил Джордан.

Гарленд объявил о назначении Уайсса на должность спецпрокурора по делу Хантера Байдена 11 августа. Уайсс является прокурором в штате Делавэр, который занимается разбирательством дела Хантера Байдена. Это расследование тянется с 2018 года и касается, в частности, неуплаты налогов и нарушений при владении огнестрельным оружием. Кроме того, высказываются подозрения, что Хантер Байден фактически торговал политическим влиянием своего отца в бытность последнего вице-президентом США (2009-2017).