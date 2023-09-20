20 сентября, 15:37
Военная операция на Украине

Генсек ООН заявил о необходимости диалога в ситуации вокруг Украины

Антониу Гутерриш отметил, что всемирная организация выступает за урегулирование конфликта "в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи"

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш указал на отсутствие альтернатив диалогу и дипломатии в вопросе урегулирования украинского кризиса. С такой оценкой он выступил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине на высоком уровне.

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По словам Гутерриша, всемирная организация выступает за урегулирование на Украине "в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи". "Я призываю все страны внести свой вклад в то, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию и заложить фундамент для устойчивого мира", - отметил генсек ООН.

"Мы полностью привержены суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - подчеркнул Гутерриш, отметив, что продолжение конфликта "грозит дальнейшей эскалацией". "Альтернатив диалогу, дипломатии и справедливому миру не существует", - констатировал генсек. 

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УкраинаРоссияГутерриш, АнтониуВоенная операция на Украине
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