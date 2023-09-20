Сенатор призвал США переориентировать поставки оружия с Украины на Тайвань

Джеймс Дэвид Вэнс считает, что это позволит предотвратить реализацию якобы рассматриваемых материковым Китаем планов силового воссоединения с островом

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Американскому правительству следует переориентировать масштабные поставки оружия и военной техники с Украины на Тайвань. Такое мнение выразил член Сената Конгресса США Джеймс Дэвид Вэнс (республиканец, от штата Огайо).

В открытом онлайн-интервью порталу Axios он подтвердил, что выступает за резкое наращивание объемов поставок вооружений Тайваню. Законодатель утверждал, что это позволит предотвратить реализацию якобы рассматриваемых материковым Китаем планов силового воссоединения с островом. "Последних отчетов я не видел. Когда смотрел [на эти данные] в последний раз, то [оказалось, что] мы обещали Тайваню оружие и военную технику примерно на $18 млрд, но в действительности не поставили их. Если посмотреть на оружейные системы, которые хотят [получить] на Тайване, то <...> многое из этого мы не производим в достаточном количестве, чтобы поддерживать два конфликта. И мы отправляем это на Украину вместо того, чтобы отправлять это на Тайвань", - сказал Вэнс.

"Почему это большая проблема? Если, упаси господь, разразится война, если Китай вторгнется на Тайвань, то придет конец отправке вооружений на Тайвань. У китайцев будет полный контроль над морским театром [военных действий]. Я опасаюсь, что у нас сейчас имеется очень небольшое окно [возможностей] протяженностью, не исключено, год <...>, когда мы можем предоставить Тайваню достаточно вооружений для самообороны и предотвращения вторжения [материкового] Китая", - считает сенатор. С его точки зрения, Пекин, возможно, решит при таком развитии событий, что у потенциального вторжения была бы чрезмерно высокая "высокая цена", и решит "жить в мире".

"Я опасаюсь, что мы просто отправляем на Украину слишком много оружейных систем. А мы их не производим в достаточном количестве", - подчеркнул Вэнс. Он уточнил, что, возможно, был бы готов изменить мнение, если бы военно-промышленный комплекс США нарастил темпы выпуска вооружений типа Patriot и HIMARS, "чтобы поддерживать два театра [военных действий, ТВД - прим. ТАСС]". Однако это невозможно, пояснил сенатор. "Мы разрушили оборонно-промышленную базу в своей стране. Мы не производим достаточно вооружений для поддержки обоих [ТВД]", - отметил Вэнс.

По прогнозу сенатора, возможное вторжение материкового Китая на Тайвань "полностью разрушило бы американскую экономику". "Если мы дадим Китаю еще больший рычаг экономического воздействия на нас, то я боюсь того, что они могут сделать", - добавил Вэнс.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.