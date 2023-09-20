В городе Днепре изменили названия 49 улиц и переулков, связанных с Россией

С карты города исчезли улицы, названные в честь географических объектов на территории России, и носящие имена советских и российских воинов, политиков, деятелей науки и культуры, в том числе Александра Невского, Бурденко, Блока, Верещагина, Курчатова, Матросова, Маяковского, Нестерова, Панфилова, Пожарского, Фонвизина и Шолохова

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Горсовет города Днепра (ранее - Днепропетровск) переименовал еще 49 улиц и переулков, названия которых связаны с Россией. Об этом сообщает издание "Вести".

Согласно списку переименований, с карты города исчезли улицы, названные в честь географических объектов на территории России, и носящие имена советских и российских воинов, политиков, деятелей науки и культуры, в том числе Александра Невского, Бурденко, Блока, Верещагина, Курчатова, Матросова, Маяковского, Нестерова, Панфилова, Пожарского, Фонвизина и Шолохова. Всего с начала кампании по переименованию в Днепре сменили названия более 250 улиц и переулков.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более чем 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины сообщило, что тогда было изменено почти 10 тыс. географических названий и демонтировано полторы сотни памятников, связанных с Россией.