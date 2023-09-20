Times: авианосец Queen Elizabeth вышел в Атлантику всего с восьмью истребителями F-35В

Главный маршал авиации Майкл Грейдон назвал число самолетов просто "символическим жестом"

ЛОНДОН, 20 сентября. /ТАСС/. Британский авианосец Queen Elizabeth отправился в составе международной группы на патрулирование вокруг Норвегии и в Северной Атлантике, имея на борту всего восемь истребителей F-35В из 36, которые он способен нести. Об этом сообщила газета The Times.

Подобная ситуация с наличием истребителей связана, по ее информации, с сокращением в последние годы финансирования на нужды военно-воздушных сил. В составе британских ВВС сейчас находится 31 такой самолет, однако, по свидетельству источника в оборонном ведомстве, на борту авианосца и не могло быть больше F-35B из-за нехватки пилотов и сотрудников наземных служб, которым предстоит еще пройти подготовку на базе королевских ВВС "Мархам" в Норфолке.

По словам главного маршала авиации Майкла Грейдона, восемь самолетов - это просто "символический жест". "Все эти истребители понадобятся только для защиты авианосца", - отметил он. "Какой же вклад они могут внести в европейскую оборону?", - задается он вопросом.

В недавнем отчете комитета по обороне Палаты общин британского парламента, как напоминает издание, указывается на "падение числа" самолетов в ВВС вследствие "разрушительных сокращений". Авторы доклада подвергли критике досрочное списание парка C-130J Hercules и сокращение программы закупок самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7 Wedgetail (американского производства на базе Boeing 737-700) с пяти самолетов до трех.