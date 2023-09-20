Памятник Пушкину и могилу Ватутина в Киеве исключат из госреестра культурного наследия

Кроме того, из реестра уберут памятники Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе, памятник полководцу Александру Суворову в Измаиле, адмиралу Федору Ушакову в Херсоне и монумент "Украина - освободителям" в Ужгороде

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры и информационной политики Украины инициировало процесс изъятия из государственного реестра нескольких монументов, связанных с историей России, в числе которых памятник поэту Александру Пушкину и могила советского генерала Николая Ватутина в Киеве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

"Предлагается изъять из реестра: памятник Пушкину на проспекте Берестейского, памятник [герою Гражданской войны Николаю] Щорсу на бульваре Т. Шевченко, могилу генерала армии Ватутина в Мариинском парке <...> в Киеве", - сказано в сообщении.

Кроме того, из реестра уберут памятники Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе, памятник полководцу Александру Суворову в Измаиле, адмиралу Федору Ушакову в Херсоне и монумент "Украина - освободителям" в Ужгороде.

Верховная рада 3 мая приняла закон, который упрощает процедуру демонтажа монументов, связанных с Россией и СССР. Это дает властям основание для исключения объектов культурного наследия из государственного реестра недвижимых памятников Украины.

Борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.