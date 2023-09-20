Министерство госбезопасности КНР подтвердило слова Сноудена о кибератаках АНБ на Huawei

Согласно сообщению китайской спецслужбы, в составе агентства было создано специальное хакерское подразделение Office of Tailored Access Operations, которое регулярно проводило кибератаки на Китай

ГОНКОНГ, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Китая впервые подтвердили опубликованную экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом информацию о регулярных кибератаках Агентства национальной безопасности (АНБ) США на Huawei и другие китайские компании. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Как говорится в сообщении китайской спецслужбы, в составе АНБ было создано специальное хакерское подразделение Office of Tailored Access Operations, которое регулярно проводило кибератаки на Китай. "В 2009 году они начали взламывать серверы в штаб-квартире Huawei и продолжали следить за ними", - говорится в заявлении Министерства госбезопасности КНР.

По данным ведомства, еще одной целью хакеров из американских спецслужб стал Северо-западный политехнический университет в городе Сиань, который занимается разработками в аэрокосмической отрасли. Как отметило министерство, он подвергся кибератаке в сентябре 2022 года.

Китайские спецслужбы указывают, что за эти годы АНБ США разработало широкий арсенал вредоносных программ для взлома компьютерных сетей, кражи информации и слежки. США уже более 10 лет применяют программы Bvp47, Quantum, FoxAcid и Hive против Китая, России и 45 других стран и регионов.

В 2013 году Сноуден опубликовал документы, в которых был обозначен список целей для кибератак АНБ, в числе которых была штаб-квартира Huawei в Шэньчжэне (провинция Гуандун). По его информации, операция АНБ против Huawei называлась Shotgiant: американская спецслужба хотела похитить переписку топ-менеджеров компании, а также получить доступ к телефонному и компьютерному оборудованию, проданному зарубежным заказчикам, для организации слежки за ними.

Дело Сноудена

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден в 2013 году предал огласке секретные сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальном прослушивании переговоров лидеров других государств. Спасаясь от преследования со стороны властей США, в мае 2013 года Сноуден бежал в Гонконг и направил запросы на получение убежища властям нескольких стран, в том числе России. Сначала он проживал в отеле, а затем в квартирах клиентов канадского юриста Роберта Тиббо. 23 июня того же года Сноуден рейсом "Аэрофлота" вылетел в Москву.

1 августа 2014 года американец получил вид на жительство в РФ на три года, а в октябре того же года - бессрочный вид на жительство в России. В декабре 2022 года Сноуден принял присягу и получил российский паспорт. 21 июня 2023 года ему исполнилось 40 лет.