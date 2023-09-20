Сийярто предложил ООН больше тратить на борьбу с терроризмом и меньше на бюрократию

Глава МИД Венгрии считает, что, несмотря на усилия международного сообщества, глобальная террористическая угроза сейчас серьезна как никогда

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предложил ООН сократить расходы на бюрократию и тратить больше на борьбу с терроризмом. Выступая на заседании группы поддержки жертв терроризма во время сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, он также заявил, что терроризм идет рука об руку с нелегальной миграцией.

Глава МИД считает, что, несмотря на усилия международного сообщества, глобальная террористическая угроза сейчас серьезна как никогда. По его мнению, об этом свидетельствует тот факт, что в 2022 году в результате различных террористических нападений в мире погибло 6,7 тыс. человек.

В то же время Контртеррористическому управлению ООН выделяется всего 3% из общего бюджета всемирной организации, а остальные средства на его деятельность должны доплачивать государства - члены ООН, отметил Сийярто. "Возможно, нам следует тратить меньше на бюрократию и немного больше на борьбу с терроризмом и поддержку жертв терроризма", - сказал министр.

Он также обратил внимание, что терроризм и нелегальная миграция образуют "своего рода порочный круг". Чем больше террористическая угроза, тем сильнее миграционное давление, а чем больше людей захвачено миграционными волнами, тем больше вероятность того, что террористы смогут добраться до отдаленных уголков мира, предупредил глава венгерского МИД.