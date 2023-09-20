Саудовская Аравия заявила о приближении к нормализации отношений с Израилем

Королевство рассчитывает достичь такого результата, который позволил бы Израилю "стать игроком на Ближнем Востоке", сказал наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд

ДУБАЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман заявил, что королевство "с каждым днем становится ближе" к нормализации отношений с Израилем.

"С каждым днем мы становимся ближе", - сказал наследный принц в интервью телеканалу Fox News, отвечая на просьбу журналиста охарактеризовать переговоры об установлении дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

В ходе интервью, полная версия которого выйдет в эфир в среду в 18:00 по времени восточного побережья США (четверг, 01:00 мск), наследный принц подчеркнул, что в контексте нормализации отношений с Израилем для Саудовской Аравии принципиальное значение имеет палестинский вопрос. "Нам нужно решить эту часть, и мы продолжаем вести хорошие переговоры", - отметил он.

По словам Мухаммеда бен Сальмана, королевство рассчитывает достичь такого результата, который позволил бы Израилю "стать игроком на Ближнем Востоке", а также смог "облегчить жизнь палестинцев".