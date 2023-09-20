Шольц провел 30-минутную встречу с Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Канцлер ФРГ заверил президента Украины в том, что Берлин и дальше будет оказывать поддержку Киеву

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц провел 30-минутную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом журналистам сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Сегодня канцлер Шольц встретился с президентом Украины Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В 30-минутной беседе они обсудили политическую, военную и гуманитарную ситуацию на Украине", - отметил Хебештрайт. При этом он добавил, что Зеленский поблагодарил правительство ФРГ за военную поддержку, особенно за усиление артиллерии и противовоздушной обороны Украины.

В ходе встречи Шольц заверил Зеленского, что Берлин продолжит поддерживать Киев в координации с международными партнерами.

"Канцлер [ФРГ] подтвердил свою неизменную солидарность с Украиной. Он подчеркнул, что Германия продолжит поддерживать Украину в тесной координации с европейскими и международными партнерами", - сказал Хебештрайт. При этом он добавил, что будет также проводиться работа над обеспечением снабжения населения Украины предстоящей зимой.

Кроме того, Шольц указал, что "правительство ФРГ поддерживает инициативу Украины по установлению справедливого и прочного мира в соответствии с принципами Устава ООН". "Канцлер Германии и президент Украины призвали к возобновлению зернового соглашения под эгидой ООН, которое поможет улучшить ситуацию с продовольствием в мире", - резюмировал представитель кабмина ФРГ.

Также канцлер ФРГ заявил, что Германия проведет следующую конференцию по восстановлению Украины 11 июня 2024 года в Берлине.

"Канцлер Шольц также сообщил, что Германия проведет следующую конференцию, посвященную восстановлению Украины, 11 июня 2024 года в Берлине", - отметил он. Шольц и Зеленский, по словам Хебештрайта, вновь приветствовали совместную декларацию Группы семи от 12 июля 2023 года о поддержке Украины и начало двусторонних дискуссий о долгосрочной безопасности и обязательствах по оказанию помощи Киеву. "Этот процесс уже начался", - подчеркнул представитель кабинета министров ФРГ. При этом он добавил, что Шольц и Зеленский договорились поддерживать тесные контакты.

Помощь Украине

В понедельник глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил в интервью газете Bild, что ФРГ выделит Украине новый пакет помощи общим объемом €400 млн, который будет, среди прочего, включать боеприпасы. 23 августа в видеообращении к участникам форума "Крымская платформа" глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что ее страна предоставила Украине с начала нынешнего конфликта помощь на сумму более €22 млрд: от палаток и генераторов до танков и новейших систем противовоздушной обороны. Берлин, по ее словам, "продолжит оказывать эту поддержку столько, сколько потребуется".

Германия является вторым поставщиком вооружений на Украину после США. Сейчас Киев хочет получить дальнобойные ракеты Taurus, но власти в Берлине не спешат принимать решение по этому вопросу.