Президент Эстонии упрекнул СБ ООН в неспособности принимать решения по ситуации на Украине

По мнению Алара Кариса, "Совбез парализован", что влечет отрицательные последствия для всего мира

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН оказался неспособен действовать и принимать решения по ситуации на Украине. Такое мнение выразил президент Эстонии Алар Карис, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации в Нью-Йорке.

"Совбез неспособен действовать и принимать решения по самому крупному конфликту в центре Европы со времен Второй мировой войны. Это подрывает устав ООН <...>. Вместо того, чтобы гарантировать мир и безопасность, Совбез парализован. Это влечет за собой отрицательные последствия для всего мира", - отметил Карис.

В связи с этим он указал на необходимость реформирования этой структуры. "Миру нужен такой Совбез, который способен справляться с поставленной задачей и соответствует ожиданиям <...>. Для того, чтобы он мог выполнять задачи, поставленные перед ним, в соответствии с уставом ООН, нет альтернативы, кроме как скорректировать структуру и методы работы Совбеза", - пояснил Карис. "Центральным вопросом" при этом он назвал применение права вето. "Не должно быть [права] вето, если есть подозрения в том, что тот, кто его применяет, сам мог действовать вразрез с международным правом", - подчеркнул он. По его словам, Эстония поддерживает предложение по "ограничению права вето в случае военных преступлений, преступлений против человечности и [совершения] агрессии.

Неделя высокого уровня 78-й сессии ГА ООН открылась в Нью-Йорке 19 сентября. На нее традиционно съезжаются главы государств, премьер-министры, министры иностранных дел, представители международных организаций со всего мира. Впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции неделя высокого уровня проходит без санитарных ограничений, участники обязаны лично выступать на всех мероприятиях, видеообращения не допускаются. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.