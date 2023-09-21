Орбан заявил, что Венгрия не изменит свою позицию по политическим вопросам в угоду США

Венгерский премьер подчеркнул, что страна "является занозой в боку" у западных стран, поскольку может считаться сегодня самым свободным государством в Европе

БУДАПЕШТ, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство Венгрии знает, что лидеры США и Евросоюза продолжат на него нападки, но не намерено менять свою особую позицию по основным политическим и социальным вопросам. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на состоявшейся в среду в городе Эстергом встрече с депутатами парламента от правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз".

Совещание носило закрытый характер, но газете Magyar Nemzet стало известно содержание речи главы правительства. По ее сведениям, Орбан заявил, что "Венгрия является занозой в боку" у западных стран, поскольку может считаться сегодня "самой свободной страной в Европе". "На нашей границе установлен забор, и мигрантов у нас нет. Вместо этого у нас существует семейная политика, и школьникам не навязывается гендерная идеология (идеи смены пола и однополых браков - прим. ТАСС). Мы не поставляем оружие Украине и не хотим ввязываться в войну", - сказал премьер.

Он предупредил, что лидеры ЕС хотят лишить Венгрию экономического, культурного и политического суверенитета, когда заставляют ее изменить порядок снабжения газом населения страны, пустить к себе десятки тысяч мигрантов, а также "платить Украине деньги и принимать ее без обсуждения в ЕС, хотя она не соответствует никаким предъявляемым для этого требованиям".

"Мы этого не допустим", - заявил Орбан. Как сообщила Magyar Nemzet, он отметил, что ставки в начинающемся сейчас новом политическом сезоне будут крайне высоки. По словам главы правительства, речь идет о сохранении национального суверенитета.