Глава Эквадора с трибуны ГА ООН попросил усилить борьбу с транснациональной преступностью

Гильермо Лассо подчеркнул, что от торговли наркотиками, людьми и оружием, а также от вынужденной миграции и незаконной добычи полезных ископаемых страдает весь мир

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Эквадора Гильермо Лассо призвал международное сообщество разработать совместные механизмы для борьбы с транснациональной преступностью, деятельность которой привела к резкому ухудшению ситуации с безопасностью в южноамериканской стране.

"Это проблема не исключительно Эквадора, это проблема всего мира, поскольку на территории большей части планеты набирают силу те же явления, от которых страдает Эквадор, - торговля наркотиками и оружием, торговля людьми, вынужденная миграция и незаконная добыча полезных ископаемых. Если мы не будем бороться вместе, мы продолжим страдать поодиночке. <...> Для будущего выживания стран жизненно важно, чтобы были созданы прочные, действенные и эффективные механизмы, позволяющие положить конец преступным организациям и тем, кто их прикрывает и поддерживает", - сказал он.

По словам Лассо, Эквадор оказался "в жестокой осаде", за которой стоит транснациональная организованная преступность. Как считает глава государства, волна преступности в стране стала ответом наркокартелей на активную борьбу с торговлей запрещенными веществами.

В последние годы Эквадор переживает резкий рост преступности. В июле власти ввели чрезвычайное положение во всех тюрьмах страны на 60 дней из-за нескольких бунтов, вспыхнувших в один день. 10 августа в республике было объявлено общее чрезвычайное положение в связи с убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио.