Глава МИД Казахстана предложил по-новому взглянуть на использование потенциала ШОС

Мурат Нуртлеу также отметил важность дальнейшего укрепления статуса организации в качестве одного из влиятельных участников современной системы международных отношений

АСТАНА, 21 сентября. /ТАСС/. Страны - участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны по-новому взглянуть на использование потенциала объединения. Об этом заявил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу, под председательством которого в Нью-Йорке состоялось внеочередное заседание совета глав внешнеполитических ведомств государств ШОС.

"В современных условиях нам нужна мобильная организация, способная действенно реагировать на вызовы и угрозы современности. Нужен новый взгляд на использование потенциала ШОС", - цитирует главу ведомства пресс-служба казахстанского МИД.

Нуртлеу также отметил важность дальнейшего укрепления статуса ШОС в качестве одного из влиятельных участников современной системы международных отношений. "Выразил готовность Казахстана, как председателя в ШОС, направить совместные усилия сторон на совершенствование деятельности Шанхайской организации, сбалансированное развитие всех направлений взаимодействия - сферы безопасности, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областей", - пояснили в министерстве.

По его данным, участники встречи обсудили перспективы развития ШОС, совершенствование ее потенциала, а также вопросы углубления взаимодействия ШОС и ООН в свете актуальных международных и региональных проблем. "Главы делегаций поддержали необходимость выведения сотрудничества между ШОС и ООН на качественно новый уровень в преддверии 20-летия предоставления организации статуса наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН", - говорится в сообщении МИД Казахстана.