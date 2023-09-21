Южная Корея ввела санкции против 10 физических и 2 юридических лиц, включая министра КНДР

Министерство иностранных дел Республики Корея сообщило, что санкции ввели из-за их причастности "к торговле оружием с третьими странами, в том числе с Россией", и к развитию ядерной и ракетной программы Пхеньяна

СЕУЛ, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство Республики Корея ввело санкции против 10 физических и 2 юридических лиц, связанных с КНДР, из-за, как утверждается, их причастности "к торговле оружием с тремя странами, в том числе с Россией", и к развитию ядерной и ракетной программы Пхеньяна. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Республики Корея.

Среди физических лиц - министр обороны КНДР Кан Сун Нам. "В качестве ответа на незаконную деятельность Северной Кореи, которая создает серьезную угрозу миру и стабильности на Корейском полуострове и на планете, наше правительство вводит санкции против 10 физических лиц и двух организаций в связи с торговлей оружием с тремя странами, в том числе с Россией, разработкой ядерной и ракетной программ и незаконными финансовыми сделками", - говорится в заявлении министерства.

За "торговлю оружием с тремя странами" санкции наложили на словацкого гражданина Ашота Мкртычева, его компанию Versor S.R.O, а также на фирму GLOCOM, которую в Сеуле подозревают в попытке организовать торговлю оружием с Эритреей. По этому же пункту рестрикции будут действовать в отношении еще трех физических лиц.

За содействие развитию ядерной и ракетной программы санкции ввели против трех партийных и военных чиновников КНДР, включая министра обороны Кан Сун Нама. Еще три гражданина КНДР подвергнутся южнокорейским ограничениям за "незаконные финансовые операции в России и других местах". Эти люди работают в представительствах банков в России и Китае.

В ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Республики Корея Юн Сок Ёль, в частности, заявил, что Южная Корея посчитает "прямой провокацией" и угрозой поставки вооружения из КНДР в обмен на российские военные технологии.

В посольстве РФ в Республике Корея после этого отметили, что российская сторона считает высказывания Юн Сок Ёля о военном сотрудничестве РФ и КНДР безосновательными, провокационными и конфронтационными. В диппредставительстве подчеркнули, что РФ выполняет все взятые на себя международные обязательства, в том числе касающиеся отношений с "добрым соседом и давним партнером КНДР".

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