Би-би-си: Залужный может стать фигурантом уголовного дела из-за потери юга Украины

Источник Би-би-си в офисе президента Украины сообщил, что украинские военные "должны были взрывать мосты и принимать остальные меры согласно уставу", без команды Владимира Зеленского

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Главнокомандующий ВС Украины (ВСУ) Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела по оставлению юга Украины. Об этом сообщила украинская служба Би-би-си со ссылкой на источники.

По данным СМИ, следствие идет полтора года, главком уже беседовал со следователями. Хоть у Залужного процессуального статуса по делу пока нет, Би-би-си не исключает, что главком может его получить. Как сообщает СМИ, в политических кругах это дело уже называют "делом Залужного". Вместе с тем Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований отказались отвечать на запрос издания касательно участия Залужного в следственных действиях.

Пока по делу никому не предъявили обвинений, однако Би-би-си полагает, что это может произойти уже в ближайшее время. По ее информации, пока идут допросы, в том числе представителей военного командования и гражданских властей. В частности, следователи допросили командующего силами обороны Сергея Наева, экс-командующих группировкой войск "Юг" Андрея Ковальчука и Андрея Соколова, руководителя украинской администрации Херсонской области до июля 2022 года Геннадия Лагуту, которого впоследствии нашли мертвым в Киеве.

Источник Би-би-си в офисе президента Украины сообщил, что украинские военные "должны были взрывать мосты и принимать остальные меры согласно уставу", без команды президента Владимира Зеленского.

Ранее западные СМИ сообщали о разногласиях между Залужным и Зеленским в вопросе тактики ведения боевых действий ВСУ. Так, в марте газета Bild со ссылкой на источники проинформировала, что ситуация вокруг Артемовска (украинское название - Бахмут) вызвала споры между президентом и главкомом. В августе Зеленский заявил, что не планирует увольнять Залужного с занимаемого поста.