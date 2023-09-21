21 сентября, 14:33
Генассамблея ООН

Совет министров иностранных дел стран - участниц ШОС обсудил модернизацию организации

Заседание прошло на полях 78-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

ТАШКЕНТ, 21 сентября. /ТАСС/. Участники внеочередного заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обменялись мнениями по модернизации организации. Об этом сообщил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов.

По его словам, заседание, в котором приняли участие его коллеги из Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, России и Таджикистана, прошло на полях 78-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Провели внеочередное заседание Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества в городе Нью-Йорке. Мы отметили ведущую роль организации как эффективной международной структуры в решении наиболее актуальных вопросов региональной повестки и обменялись мнениями по модернизации ШОС, исходя из решений глав государств на Самаркандском саммите, а также перспективам взаимодействия с ООН", - написал Саидов в Telegram-канале. 

Теги:
УзбекистанГенассамблея ООНСаидов, Бахтиёр Одилович
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