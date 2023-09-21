Reuters: США для противодействия Китаю активизируют слежение за океанами

По данным агентства, Вашингтон планирует возобновить программу времен холодной войны, в рамках которой он использовал значительный объем технических средств для слежения за подводными лодками

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Администрация США в целях противодействия Китаю намерена активизировать слежение за океанами и сбор разведывательных данных с применением безэкипажных подводных аппаратов и других систем. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам его источников, США планируют возобновить программу времен холодной войны, в рамках которой они использовали значительный объем технических средств для слежения за подводными лодками. Как отмечается в публикации, "планы ВМС включают использование флота безэкипажных морских аппаратов для обнаружения вражеских кораблей", а также применение других гидроакустических систем. Предполагается использование специализированного программного обеспечения и технологий искусственного интеллекта для анализа полученных разведывательных данных.

Американская сторона готова выделить на это миллиарды долларов, уточнило агентство. В публикации отмечается, что в Китае также развивают аналогичные системы.

Как следует из материала, ВМС США за последние три года заключили уже не менее 30 контрактов, касающихся реализации этой программы. Вашингтон, по словам источников, принял решение активизировать действия на этом направлении, в частности, из-за "стремительного подъема Китая как морской державы и возможности нападения его кораблей на Тайвань или осуществления диверсий в отношении важнейшей подводной инфраструктуры, включая нефтепроводы и оптоволоконные интернет-кабели". Вашингтон также учел опыт применения Киевом "сравнительно дешевых" безэкипажных морских аппаратов против РФ, отмечается в публикации. США считают этот опыт успешным и хотят взять его на вооружение. Одной из причин реализации программы американская сторона также считает рост напряженности вокруг Тайваня.

Пентагон в официальном порядке не подтвердил сведения о реализации указанной программы. В материале приводится комментарий представителя 5-го флота ВМС США. Он отметил, что США совершенствуют системы, предназначенные для слежения за дном океана.