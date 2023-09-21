Источник анонсировал участие главы МИД Азербайджана в заседании СБ ООН по Карабаху

Оно начнется в 22:00 мск

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил ТАСС источник во всемирной организации.

"Да, министр иностранных дел Азербайджана примет участие", - сказал собеседник агентства.

В эти дни в ООН проходит неделя высокого уровня Генассамблеи. В связи с этим в заседании могут принять участие прибывшие главы делегаций стран. Заседание начнется в 22:00 мск.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией".

Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке с 12:00 мск антитеррористических мероприятий в Карабахе. По условиям прекращения операции, формирования Вооруженных сил Армении в Карабахе и незаконные армянские вооруженные формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются. Подразделения Вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются. Параллельно сдается все вооружение и тяжелая техника. Реализация всех процессов обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом.