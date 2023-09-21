Пентагон сообщил, что украинские летчики скоро прибудут в США для обучения на F-16

В Дании уже начали их подготовку, отметил пресс-секретарь оборонного ведомства Патрик Райдер

ВАШИНГТОН, 21 сентября./ТАСС/. Группа украинских летчиков и технических специалистов скоро прибудет в США для обучения на истребителях F-16, а в Дании уже начали их подготовку. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

"Насколько мне известно, обучение [украинцев] в Дании уже началось, - сказал Райдер. - Что касается обучения здесь, в Соединенных Штатах, мы ожидаем, что украинские пилоты и специалисты по техническому обслуживанию скоро прибудут в США". По его словам, сначала они пройдут курсы по английскому языку, а через "несколько недель" после этого начнется их обучение летному делу.

Райдер не стал уточнять, сколько именно летчиков и техников прибудут в США. "Мы ожидаем несколько пилотов и десятки техников", - сказал он. Представитель Пентагона также не уточнил, сколько времени займет их обучение.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о "прорывной договоренности" с Нидерландами в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Киеву. Дания также заявила о готовности передать Украине 19 таких истребителей, 6 первых самолетов поступят до конца года. Дания и Нидерланды уже объявили о подготовке украинских летчиков, в чем им помогут еще девять стран.