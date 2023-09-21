Президент Мексики отказался ехать на саммит АТЭС в США из-за конфликта с Перу

Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ответ на приглашение принять участие в саммите предложил президенту США Джо Байдену нанести визит в Мексику

МЕХИКО, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор не поедет на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в США в ноябре.

"Я не поеду в Сан-Франциско, потому что у нас нет отношений с Перу, даже для обсуждения вопросов, касающихся Азиатско-Тихоокеанского региона, мы не хотим участвовать в этом при всем уважении", - сказал он на пресс-конференции.

По словам главы государства, в ответ на приглашение принять участие в саммите АТЭС он предложил президенту США Джо Байдену нанести визит в Мексику. Лопес Обрадор, однако, не исключил, что его встреча с Байденом пройдет в Вашингтоне.

В мае парламент Перу проголосовал за объявление персоной нон грата мексиканского лидера за его высказывания, которые законодатели считают вмешательством во внутренние дела страны. Позднее Лопес Обрадор заявил, что Мексика не намерена поддерживать экономические связи с Перу до тех пор, пока у власти там находится правительство президента Дины Болуарте. По его мнению, она узурпировала власть после того, как парламент лишил полномочий главы государства Педро Кастильо, который был задержан за попытку распустить законодательный орган, что генеральная прокуратура приравняла к организации мятежа.

На саммите в Сан-Франциско председательство в АТЭС должно перейти Перу. В состав форума входят 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань.