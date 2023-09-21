Шеф Пентагона обсудит военное сотрудничество в Анголе, Джибути и Кении

Ллойд Остин начнет свою поездку 23 сентября

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин направится в африканское турне, в рамках которого посетит Анголу, Джибути и Кению. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

"На следующей неделе министр Остин направится в Африку, начав 23 сентября свою длинную поездку, которая призвана подчеркнуть, что США привержены обязательствам по выстраиванию и укреплению оборонного партнерства со странами Африки, а также настроены на продвижение предложенных Африкой инициатив и [поиск] региональных ответов на проблемы в сфере безопасности. Среди стран, которые он посетит, будут Джибути, Кения и Ангола", - сказал он.

Как уточнило американское оборонное ведомство, в Джибути Остин намерен обсудить военное сотрудничество и вопросы региональной безопасности, в Кении - борьбу с терроризмом, а во время визита в Анголу шеф Пентагона сконцентрируется на развитии отношений двух стран в оборонной сфере и перспективах военного сотрудничества.