Во Вьетнаме заявили об успешном сотрудничестве с ООН в сфере безопасности

Премьер республики Фам Минь Чинь отметил на встрече с Антониу Гутерришем, что страна активно взаимодействует с организацией в миротворческих миссиях, а также в вопросах реализации энергетического перехода и социального равенства

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Сотрудничество Вьетнама и ООН успешно развивается по нескольким направлениям, в том числе в сфере обеспечения международной безопасности. Об этом заявил премьер-министр республики Фам Минь Чинь на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН, сообщило Вьетнамское информационное агентство.

"Вьетнам активно взаимодействует с организациями ООН для реализации мероприятий по сотрудничеству, особенно в обеспечении международной безопасности, участии в миротворческих миссиях ООН в горячих точках, реализации Целей устойчивого развития, энергетического перехода и социального равенства", - отметил глава правительства.

Он обратил внимание генсека ООН, что Вьетнам является одной из наиболее уязвимых стран мира к изменению климата, страдающей от стихийных бедствий. На этом фоне Вьетнам активно предпринимает решительные действия по переходу к зеленой и справедливой энергетике, сказал Фам Минь Чинь, отметив, что развивающиеся страны должны иметь приоритет в получении поддержки в виде капитала, технологий и подготовки кадров.

Гутерриш выразил признательность Вьетнаму за сотрудничество и поддержку во всех приоритетных направлениях деятельности ООН, таких как международная безопасность, миротворческая деятельность, реагирование на изменение климата, устойчивое развитие, защита прав человека.