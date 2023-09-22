22 сентября, 07:42
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Турции назвали операцию в Карабахе следствием невыполнения Арменией обязательств

Глава Минобороны Турции Яшар Гюлер надеется, что предпринятая Азербайджаном контртеррористическая операция "станет шагом к долгосрочному миру"

АНКАРА, 22 сентября. /ТАСС/. Операция Азербайджана в Карабахе стала следствием невыполнения Арменией ее обязательств в рамках достигнутых ранее договоренностей. Об этом сказал в интервью газете Milliyet глава Минобороны Турции Яшар Гюлер.

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"Армения подписала соглашение о прекращении огня по итогам предыдущей 44-дневной операции. И она должна соблюдать его условия. Там [в Карабахе] обосновались террористы. Они незаконно ведут там добычу в шахтах. Они не слушали предупреждения, блокировали дороги. Последние 10-15 дней в их адрес постоянно были предупреждения прекратить, но ничего не изменилось. И в итоге Азербайджан им ответил. По итогам одного дня [операции] они заявили, что сдаются, отдадут оружие и уйдут", - сказал министр.

По его словам, и "Россия заявила, что все земли [в Карабахе] принадлежат Азербайджану". Он выразил надежду, что предпринятая Баку контртеррористическая операция "станет шагом к долгосрочному миру". "Особенно если Армения будет должным образом выполнять свои обязательства, и положения мирного соглашения будут реализованы в кратчайшие сроки. Тогда в регионе установится атмосфера мира и спокойствия", - заключил Гюлер.

Комментируя проведенные недавно учения военных Армении и США, министр сказал, что "не считает особо важным это мероприятие". Однако, по его словам, участие в учениях "даже 25 человек может быть воспринято неверно в условиях нынешней напряженности", поэтому "лучше бы сторонам действовать осторожнее". 

Теги:
АрменияТурцияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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