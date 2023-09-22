Вучич заявил, что Сербия намерена развивать связи с США без разрыва отношений с Россией

По словам президента, республика рассчитывает на вступление в Евросоюз, но "в то же самое время не готова забыть о своих давних друзьях, дружбу с которыми она выстраивала на протяжении веков"

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Белград намерен наращивать сотрудничество с США без разрыва традиционных отношений с Россией. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации в Нью-Йорке.

"Сейчас у Сербии хорошее сотрудничество с США практически во всех областях, мы надеемся, что эти отношения улучшатся в будущем. В то же время Сербия будет высоко ценить традиционную дружбу на всех континентах. Мы гордимся своими хорошими отношениями с нациями Африки, Азии, Латинской Америки. Мы не делим людей на основании цвета кожи или же религиозной принадлежности, поэтому наши отношения с КНР, Республикой Корея, с арабскими и другими мусульманскими странами находятся на позитивном, историческом уровне. Мы также считаем важными свои исторические связи с РФ", - подчеркнул глава сербского государства.

По словам Вучича, Сербия рассчитывает на вступление в Евросоюз, но "в то же самое время не готова забыть о своих давних друзьях, дружбу с которыми она выстраивала на протяжении веков".