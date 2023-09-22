В центре Еревана провели массовые задержания

Они произошли на пересечении улицы Амиряна и проспекта Маштоца

ЕРЕВАН, 22 сентября. /ТАСС/. Несколько десятков сотрудников внутренних войск задержали протестующих в центре Еревана, передает корреспондент ТАСС.

Задержания произошли на пересечении улицы Амиряна и проспекта Маштоца. Силовики задержали более 10 протестующих, которые шли от площади Республики для того, чтобы перекрыть центральные улицы. Часть протестующих направилась дальше по улицам столицы.

В данный момент правоохранители располагаются на проспекте Маштоца, ситуация спокойная. На Площади Республики у здания правительства остается часть протестующих. Они требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за событий в Нагорном Карабахе.

19 сентября началось очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Жители Еревана вышли на акцию протеста у здания правительства Армении, обвиняя руководство страны и лично Пашиняна в произошедшем.

Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке с 12:00 мск антитеррористических мероприятий в Карабахе. 21 сентября в городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".