Китай отказался выдать визы индийским спортсменкам из штата Аруначал-Прадеш

Индийское внешнеполитическое ведомство и министерство спорта назвали инцидент неприемлемым

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 сентября. /ТАСС/. Китай не разрешил въезд в страну трем спортсменкам из штата Аруначал-Прадеш, которые входят в команду Индии по борьбе ушу. Страна должна принять участие в соревнованиях по этому виду единоборств в рамках XIX Азиатских игр, которые состоятся 24-28 сентября в городе Ханчжоу.

Как сообщает газета The Times of India, индийское внешнеполитическое ведомство и министерство спорта были незамедлительно проинформированы об отказе предоставить китайские визы спортсменкам из штата Аруначал-Прадеш. Оба ведомства назвали инцидент неприемлемым. Руководители Олимпийской ассоциации Индии сейчас ведут переговоры с Олимпийским комитетом Азии о скорейшем решении вопроса с визами для индийских участниц соревнований в Китае.

Спортсменки узнали, что им отказано в визах, 21 сентября, когда прибыли из Нью-Дели в Гонконг. Остальные восемь участников индийской команды получили китайские визы и уже находятся в Ханчжоу.

Китай отказал спортсменкам в визах на том основании, что в Пекине этот регион на северо-востоке Индии считается частью входящей в состав КНР территории Южного Тибета.

Министерство иностранных дел Индии в июле выразило протест в связи с тем, что Китай предоставил специальные визы вместо стандартных спортсменам из штата Аруначал-Прадеш, которые должны были участвовать в Универсиаде в городе Чэнду. В Нью-Дели считают серьезной проблему со специальными визами Китая, поскольку согласие с такой практикой будет означать признание Индией китайских прав на спорную территорию.

Штат Аруначал-Прадеш был образован после китайско-индийского пограничного конфликта в 1962 году. Индия с 1960-х годов оспаривает китайский суверенитет над 38 тыс. кв. км в районе союзной территории Джамму и Кашмир, КНР претендует на 90 тыс. кв. км в штате Аруначал-Прадеш.