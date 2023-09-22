22 сентября, 12:54
Военная операция на Украине

Боррель считает, что ЕС нужно более оперативно поставлять оружие на Украину

По словам верховного представителя Евросоюза, за свою карьеру он больше всего гордится тем, что убедил страны - члены ЕС начать поставлять оружие Киеву после начала российской спецоперации

ЛОНДОН, 22 сентября. /ТАСС/. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказал мнение, что ЕС нужно быстрее принимать решения о поставках вооружений на Украину.

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"Некоторые решения обсуждались довольно длительное время. Должны ли мы поставлять танки? Это долго обсуждалось, и в конечном счете мы поставляем танки. Должны ли мы поставлять комплексы ПВО Patriot? Велись долгие дискуссии, и в конечном счете мы сделали это. Должны ли мы предоставлять средства ВВС? Это обсуждалось в самом начале войны. Теперь мы обучаем пилотов [истребителей] F-16. Война есть война: если вы хотите поставлять оружие кому-либо, кто ведет войну и подвергается серьезным атакам, то чем быстрее вы делаете это, тем лучше", - сказал он в интервью британской газете The Guardian.

Боррель также заявил, что за свою карьеру он больше всего гордится тем, что убедил страны - члены ЕС начать поставлять оружие на Украину после начала российской специальной военной операции. При этом, по его словам, поддержка Украины странами Европы не ослабла за последние месяцы. Говоря о перспективах членства Украины в ЕС, он повторил, что для этого необходимо будет провести реформы как в самой стране, так и в Евросоюзе. 

Теги:
УкраинаБоррель, ЖозепВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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