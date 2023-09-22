Боррель считает, что ЕС нужно более оперативно поставлять оружие на Украину

По словам верховного представителя Евросоюза, за свою карьеру он больше всего гордится тем, что убедил страны - члены ЕС начать поставлять оружие Киеву после начала российской спецоперации

ЛОНДОН, 22 сентября. /ТАСС/. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказал мнение, что ЕС нужно быстрее принимать решения о поставках вооружений на Украину.

"Некоторые решения обсуждались довольно длительное время. Должны ли мы поставлять танки? Это долго обсуждалось, и в конечном счете мы поставляем танки. Должны ли мы поставлять комплексы ПВО Patriot? Велись долгие дискуссии, и в конечном счете мы сделали это. Должны ли мы предоставлять средства ВВС? Это обсуждалось в самом начале войны. Теперь мы обучаем пилотов [истребителей] F-16. Война есть война: если вы хотите поставлять оружие кому-либо, кто ведет войну и подвергается серьезным атакам, то чем быстрее вы делаете это, тем лучше", - сказал он в интервью британской газете The Guardian.

Боррель также заявил, что за свою карьеру он больше всего гордится тем, что убедил страны - члены ЕС начать поставлять оружие на Украину после начала российской специальной военной операции. При этом, по его словам, поддержка Украины странами Европы не ослабла за последние месяцы. Говоря о перспективах членства Украины в ЕС, он повторил, что для этого необходимо будет провести реформы как в самой стране, так и в Евросоюзе.