В Германии завершили испытания лазерной установки для противодействия дронам

Испытания проводились на борту германского фрегата Sachsen в открытом море

БЕРЛИН, 22 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Германии завершили продлившиеся почти год испытания лазерной установки для противодействия беспилотным летательным аппаратам. Об этом сообщил оборонный концерн Rheinmetall.

Испытания проводились на борту германского фрегата Sachsen в открытом море. Всего было осуществлено 100 тестов, в ходе которых была доказана эффективность установки. "Испытания доказали, что лазер способен успешно поражать цели на море", - говорится в релизе.

Тесты включали в себя обнаружение цели, ее сопровождение, взаимодействие систем управления, а также поражение цели, указывается в сообщении. Система "в будущем может пройти модернизацию для поражения сверхзвуковых ракет, а также минометных и артиллерийских снарядов", отмечает Rheinmetall.

О первом успешном испытании стало известно 27 октября 2022 года.

Над проектом с середины 2020 года совместно работали компания MBDA Germany и Rheinmetall.