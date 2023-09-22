В Карабахе демонтировали танк-памятник, участвовавший в штурме Шуши в 1992 году

Принадлежавший армянским силам танк Т-72 первым подошел к Шуше во время захвата города

БАКУ, 22 сентября. /ТАСС/. Танк-памятник, установленный карабахскими армянами на въезде в город Шуша, демонтирован с постамента. Об этом сообщило азербайджанское информационное агентство Trend.

"Памятник танку, установленный армянами после оккупации в 1992 году Шуши на въезде в город как символ "победы", демонтирован", - говорится в сообщении агентства. На видеокадрах, распространенных в соцсетях, запечатлено, как мощный автокран поднимает в воздух бронированную машину, а затем опускает ее на платформу эвакуатора.

Принадлежавший армянским силам танк Т-72 первым подошел к Шуше во время захвата города 8 мая 1992 года, однако был подбит экипажем азербайджанского танка под командованием Альберта Агарунова, который погиб в боях в тот же день, а впоследствии удостоен звания "Национальный герой Азербайджана".

После первой карабахской войны армяне восстановили танк и установили его на постаменте на склоне горы по дороге в Шушу. Как пишут местные телеграм-каналы, предполагается, что он может занять место в Парке трофеев в Баку, где демонстрируется армянская военная техника, захваченная во время боевых действий в Карабахе осенью 2020 года.