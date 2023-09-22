В Венгрии призвали государства подписать и ратифицировать ДВЗЯИ

Для того, чтобы договор начал действовать, необходима его ратификация 44 странами

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Венгрия призывает подписать и ратифицировать Договор о всеобщем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) страны, которые еще не сделали этого. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на конференции по выполнению договора.

"В этой хрупкой текущей обстановке приобретает особую важность и значение ДВЗЯИ. Мы хотели бы понизить число ядерного оружия в мире и ввести тотальный запрет на ядерные испытания. По этой причине Венгрия не только поддерживает, но и настоятельно призывает все страны мира подписать и ратифицировать данный инструмент. Совместными усилиями мы должны добиться, чтобы данный договор соблюдался повсеместно", - заявил Сийярто.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний ратифицировали 178 государств, в их числе Великобритания, Франция, Россия, однако документ не вступил в силу. Для того, чтобы он начал действовать, необходима его ратификация 44 странами, которые либо обладают ядерным оружием, либо имеют потенциальные возможности его создания. Вне ДВЗЯИ еще остаются восемь стран из этого списка: не подписали документ КНДР, Индия и Пакистан; США, Китай, Египет, Израиль и Иран подписали, но не ратифицировали договор.