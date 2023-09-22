22 сентября, 16:42,
обновлено 22 сентября, 16:58

СМИ: Канада выделит Украине $482 млн, передаст танки Leopard 2 и введет санкции против РФ

Количество передаваемых танков не уточняется, как и список тех, кто может попасть в санкционные списки, передает телеканал CTV

ОТТАВА, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Канады в рамках очередного пакета военной помощи Украине выделят Киеву 650 млн канадских долларов ($482 млн), передадут танки Leopard 2 и введут новые санкции против России. Об этом сообщил телеканал CTV со ссылкой на источники в канадском правительстве.

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Военная операция на Украине. Онлайн

По его данным, $482 млн на военную помощь будут переданы в течение "следующих нескольких лет". Количество передаваемых танков не уточняется, как и список тех, кто может попасть в санкционные списки. Ранее Оттава передала Киеву восемь танков Leopard 2.

Ожидается, что официально о новом пакете военной помощи Украине объявит канадский премьер-министр Джастин Трюдо в рамках визита украинского президента Владимира Зеленского в Канаду. В североамериканскую страну лидер Украины прилетел в четверг вечером. В пятницу он должен выступит в канадском парламенте.

В марте 2022 года Зеленский уже обращался к канадскому парламенту, но по видеосвязи. 

Теги:
УкраинаКанадаРоссияСанкции в отношении РоссииВоенная операция на Украине
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