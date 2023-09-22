В Абхазии считают, что ситуация в Карабахе способствует росту напряженности в регионе

По мнению секретаря Совета безопасности Абхазии Сергея Шамбы, "ситуация в Карабахе возрождает надежды Грузии на реванш"

СУХУМ, 22 сентября. /ТАСС/. Ситуация в Нагорном Карабахе не имеет прямого отношения к Абхазии, но способствует росту напряженности в регионе. Об этом сказал в пятницу журналистам министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба.

"Ситуация в Карабахе не имеет прямого отношения к Абхазии, но это способствует росту напряженности в регионе <...>. Ситуация стремительно развивающаяся. <...> Это такие тектонические изменения, международная система находится на стадии излома, и мы должны очень адекватно реагировать и работать в соответствии с меняющейся ситуацией", - сказал Ардзинба.

Глава МИД Абхазии отметил, что ему "трудно с сухой дипломатической точки зрения относиться к тому, что произошло в Карабахе".

"У нас были исторические контакты с Нагорным Карабахом, и мы относимся к этому с вниманием, с болью в сердце. Это большие человеческие трагедии. Надеемся, что ситуация максимально быстро стабилизируется, чтобы не было больше жертв", - сказал он.

Как отметил секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба, "в любом случае ситуация в Карабахе возрождает надежды Грузии на реванш".

"Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и мэр Тбилиси Каха Каладзе говорят, что они раскрыли планы оппозиции о том, что в октябре планируются провокационные действия, чтобы взорвать ситуацию", - сказал Шамба. Он также не исключил, что одним из вариантов может быть открытие Грузией второго фронта в Абхазии. "Потому нам нужна особенная бдительность и единство, надо укреплять нашу обороноспособность, чем занимается сегодня руководство Абхазии, и наши союзнические отношения с Россией", - подчеркнул Шамба.