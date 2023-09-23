22 сентября, 21:53
Военная операция на Украине

Глава МИД Венгрии заявил об ухудшении каждый день условий для урегулирования на Украине

Петер Сийярто отметил, что его страна приветствует все решения, которые помогают состояться переговорам

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Условия для мирного урегулирования на Украине становятся хуже с каждым днем. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью ТАСС после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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"Думаю, что будет заблуждением полагать, что обстоятельства и условия для мира улучшатся в будущем. Они будут ухудшаться с каждым днем, и легко понять почему - каждый день погибших становится все больше, равно как и разочарования и разрушений", - сказал он.

Сийярто считает, что время для мирного урегулирования конфликта "уже настало". "Мы с сожалением воспринимаем все заявления и действия, которые осложняют переговоры, и приветствуем все решения, которые помогают им состояться", - отметил министр.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание, что главными препятствиями являются законодательно закрепленная указом президента Украины Владимира Зеленского невозможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, а также украинские инициативы, "свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий", включая требование вывода российских войск из новых регионов страны. 

Теги:
УкраинаРоссияВенгрияВоенная операция на Украине
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