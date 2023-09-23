Глава МИД Венгрии заявил об ухудшении каждый день условий для урегулирования на Украине

Петер Сийярто отметил, что его страна приветствует все решения, которые помогают состояться переговорам

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Условия для мирного урегулирования на Украине становятся хуже с каждым днем. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью ТАСС после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Думаю, что будет заблуждением полагать, что обстоятельства и условия для мира улучшатся в будущем. Они будут ухудшаться с каждым днем, и легко понять почему - каждый день погибших становится все больше, равно как и разочарования и разрушений", - сказал он.

Сийярто считает, что время для мирного урегулирования конфликта "уже настало". "Мы с сожалением воспринимаем все заявления и действия, которые осложняют переговоры, и приветствуем все решения, которые помогают им состояться", - отметил министр.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание, что главными препятствиями являются законодательно закрепленная указом президента Украины Владимира Зеленского невозможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, а также украинские инициативы, "свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий", включая требование вывода российских войск из новых регионов страны.