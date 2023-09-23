Лукашенко поздравил короля Саудовской Аравии с Национальным днем

По словам президента Белоруссии, он рассчитывает на активизацию диалога

МИНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, наследного принца, премьер-министра Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда и народ страны с Национальным днем, отметив, что рассчитывает на активизацию диалога. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Сегодня королевство пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет значительную роль в решении наиболее актуальных вопросов международной повестки дня, - отметил Лукашенко в поздравлении королю. - Уверен, что активизация диалога между Минском и Эр-Риядом, в том числе по вопросам торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного взаимодействия, целиком отвечает общим интересам наших стран". По его словам, дружественная Саудовской Аравии сегодня может по праву гордиться достигнутыми успехами в социально-экономическом развитии и обеспечении благосостояния граждан.

В поздравительном послании в адрес наследного принца президент подчеркнул, что Минск и Эр-Рияд соединяет стремление к реализации мирных, объединяющих инициатив. "Экономики наших стран являются взаимодополняющими. Мы можем многое предложить Саудовской Аравии как в областях промышленности, сельского хозяйства, образования, так и по другим направлениям сотрудничества", - подчеркнул Лукашенко. Он выразил убеждение в необходимости "активизации торговли и расширения контактов на всех уровнях".

Дипломатические отношения между Белоруссией и Саудовской Аравией установлены 6 июня 1997 года. Минск отмечал конструктивное сотрудничество стран в рамках ООН и Движения неприсоединения.