23 сентября, 07:16
Генассамблея ООН

Глава МИД Таджикистана обсудил со спецпредставителем президента РФ вопросы климата

Встреча Сироджиддина Мухриддина и Руслана Эдельгериева прошла в Нью-Йорке в ходе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

ДУШАНБЕ, 23 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин провел встречу со специальным представителем президента России по вопросам климата Русланом Эдельгериевым. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.

"В ходе встречи были обсуждены важные вопросы сотрудничества между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией, а также вопросы, связанные с глобальной повесткой по водным ресурсам и климатом", - говорится в сообщении.

Встреча прошла в Нью-Йорке в ходе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В ноябре прошлого года на конференции ООН по изменению климата в Шарм-эш-Шейхе Эдельгериев сообщал, что Россия приветствует инициативу Таджикистана об объявлении 2025 года Годом защиты ледников, позже ООН приняла резолюцию по этому предложению. Вопросы изменения климата в ходе выступления на общеполитических дебатах на сессии ассамблеи затрагивал президент Таджикистана Эмомали Рахмон, который призвал объединить усилия стран для реализации этой резолюции. 

Теги:
ТаджикистанРоссияГенассамблея ООНЭдельгериев, Руслан Сайд-Хусайнович
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