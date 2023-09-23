Рейтинг популярности правящей в ФРГ коалиции упал до нового исторического минимума

Общий уровень поддержки коалиции "Светофор" составил 37%, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa

БЕРЛИН, 23 сентября. /ТАСС/. Рейтинг популярности правящей в Германии коалиции "Светофор" (СДПГ, "зеленые", СвДП) упал до нового исторического минимума, достигнув самого низкого значения со времен федеральных выборов 2021 года. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa по заказу газеты Bild am Sonntag.

Если бы парламентские выборы состоялись в ФРГ в ближайшее воскресенье, правящую Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) - партию канцлера Олафа Шольца - поддержали бы лишь 17% избирателей. Это на 8,7 п. п. меньше, чем на выборах два года назад. Также входящие в коалиционное правительство ФРГ "зеленые" потеряли 0,8 п. п. по сравнению с 2021 годом и получили бы лишь 14%. Свободная демократическая партия (СвДП) набрала бы 6%, что на 5,5 п. п. меньше, чем на предыдущих выборах.

Таким образом, общий уровень поддержки правящей коалиции составил только 37%. Это на 15 п. п. меньше, чем два года назад.

Рейтинг политических партий ФРГ продолжает возглавлять оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с 27% (+2,9 п. п. по сравнению с 2021 года). Второе место занимает партия "Альтернатива для Германии" - за нее отдали бы голоса 22% опрошенных - более чем в два раза больше, чем в 2021 году. Левую партию готовы поддержать лишь 5% респондентов, ее позиции не поменялись.

Опрос проводился с 18 по 22 сентября. В нем приняли участие 1 203 человека.

Парламентские выборы в Германии состоялись 26 сентября 2021 года. Победу на них одержала СДПГ, получив 25,7% голосов. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов набрал всего 24,1% голосов, что стало худшим результатом в его истории. Либеральная СвДП получила 11,5% голосов, "зеленые" - 14,8%, правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%. Правящей стала коалиция "Светофор" в составе СДПГ, "зеленых" и СвДП.