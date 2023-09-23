Премьер Баварии раскритиковал канцлера ФРГ за бездействие и ошибки в миграционной политике

Маркус Зёдер призвал к "пределу интеграции" в этом вопросе

БЕРЛИН, 23 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер обвинил канцлера Германии Олафа Шольца и министра внутренних дел Нэнси Фезер (СДПГ) в бездействии и ошибках в миграционной политике. Об этом он заявил, выступая на партийном съезде ХСС в Мюнхене.

В условиях кризиса, как утверждал Зёдер, Шольц делает то, что у него получается лучше всего: он "мастер молчать". "Ситуация слишком серьезна, чтобы молчать", - сказал баварский премьер. Политик также раскритиковал главу МВД Германии Нэнси Фезер. "Она в замешательстве, кажется, она все больше ошеломлена", - подчеркнул Зёдер.

Он вновь призвал к "пределу интеграции" в вопросах миграционной политики. В противном случае, по мнению премьера Баварии, эти проблемы невозможно решить. "Скажите "да" человечности, но "нет" неконтролируемой иммиграции в Германию. Нам нужны изменения в миграционной политике в нашей стране", - резюмировал Зёдер.

Как заявил ранее газете Corriere della Sera президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, ФРГ оказалась на грани возможностей по приему беженцев. Глава государства также указал, что в первые шесть месяцев этого года в Германии было подано 162 тыс. запросов о предоставлении убежища, "треть от всего числа в ЕС".

В августе газета Bild сообщила, что количество несанкционированных въездов в Германию за первые семь месяцев текущего года увеличилось на 51% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достигло 43 815. По ее информации, особенно сложная ситуация наблюдается на границе с Польшей, где сотрудники полиции зарегистрировали 14 303 незаконных пересечения границы, что на 143,7% больше, чем в предыдущем году. Несанкционированных въездов из Швейцарии было на 201,8% больше.