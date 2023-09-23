23 сентября, 16:45
Военная операция на Украине

Военный США считает действия НАТО на Украине актом агрессии в отношении России

Полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон считает, что Москва сможет считать летательные средства Североатлантического альянса, которые вовлечены в конфликт, своей законной целью

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. НАТО все сильнее вовлекается в конфликт на Украине, и Россия имеет право расценивать предоставление Североатлантическим альянсом разведывательных данных Киеву как акт агрессии в свой адрес. Такое мнение выразил полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Чем ближе НАТО к конфликту, тем вероятнее она будет вовлечена в него сама. Мне кажется очевидным, что мы как минимум предоставляем [Украине] разведданные с самолетов, а может, делаем даже больше, может, даем ориентиры целей. И это акт войны со стороны НАТО в отношении России и ее союзников. Так что мы ведем очень опасную игру", - сказал он.

Уилкерсон считает, что Москва будет совершенна права, если расценит такие действия как "переход поддержки НАТО на новый уровень", и, соответственно, может считать летательные средства Североатлантического альянса, которые вовлечены в конфликт, своей законной целью. 

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