Глава МИД Белоруссии обсудил с президентом МККК миграционную ситуацию

Сергей Алейник и Мирьяна Сполярич-Эггер также подняли вопросы о реализации плана совместных действий на 2023 год и подготовке сотрудничества на 2024 год

МИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник на встрече с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич-Эггер обсудил подготовку плана сотрудничества на 2024 и миграционную ситуацию на западной границе республики. Об этом сообщила пресс-служба белорусского МИД, отметив, что переговоры прошли на полях проходящей в Нью-Йорке Генеральной Ассамблеи ООН.

"Алейник проинформировал собеседницу о миграционной ситуации на западной границе Беларуси. Также обсуждена гуманитарная ситуация в мире и в регионе", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили план реализации совместных действий на 2023 год и подготовка плана сотрудничества на 2024 год. "Констатирован доверительный характер и эффективность взаимодействия между Беларусью и МККК", - подчеркнули в МИД.

После серьезного кризиса на белорусской границе осенью 2021 года потоки беженцев из стран Ближнего Востока и Африки через Белоруссию в ЕС значительно снизились, но ситуация все еще остается сложной.