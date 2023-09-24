Полицейские Косова начали операцию по задержанию подозреваемых в нападении на полицию

Премьер Альбин Курти заявил, что их численность составляет порядка 30 человек

БЕЛГРАД, 24 сентября. /ТАСС/. Полиция непризнанного Косова проводит операцию по задержанию группы вооруженных лиц, которые, как утверждает премьер Альбин Курти, напали на представителей правоохранительных органов в ночь на воскресенье. Об этом Курти заявил журналистам по итогам заседания совета безопасности края.

"Нападения вооруженных групп продолжаются. По меньшей мере 30 тяжело вооруженных людей окружены нашими силами, и я призываю их сдаться. Это они нападают на нашу полицию. Преступники и их руководители будут пойманы и наказаны", - приводит слова Курти портал Kosovo online.

"Сегодня произошло преступное, террористическое нападение на полицию Косово, виновниками которого являются не вооруженные гражданские лица и не контрабандисты, а профессиональные военные и полицейские силы, которые вошли на нашу территорию. Я призываю их сдаться органам безопасности", - изложил свою версию событий косовский премьер, добавив, что указанная группа лиц носит маски и идентифицировать их личности или принадлежность к каким-либо подразделениям не удалось.

Премьер непризнанного Косова ранее заявил, что в ночь на воскресенье на севере сербского края был убит один полицейский, а второй получил ранения. Согласно его утверждению, нападение на них организовали власти Сербии.

Спикер косовского парламента Глаук Конюфца обратился к руководству США и Евросоюза с призывом осудить сербские власти. В свою очередь американский посол в Приштине Джеффри Ховеньер уже заявил, что "США решительно осуждают жестокие нападения на полицию Косова".

Сообщалось, что в течение дня президент республики Александар Вучич обратится к гражданам в связи с событиями на севере Косова.