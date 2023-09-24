В епархии СПЦ заявили о проникновении вооруженных людей в монастырь на севере Косова

По информации церкви, они ворвались на территорию на бронированном автомобиле

БЕЛГРАД, 24 сентября. /ТАСС/. Группа вооруженных людей в масках ворвалась на территорию православного монастыря Баньска на севере Косова и Метохии на бронеавтомобиле. Об этом говорится в опубликованном заявлении Рашско-Призренской епархии Сербской православной церкви.

"В епархии очень обеспокоены тем, что, по последней информации, группа вооруженных людей в масках вторглась на бронированном автомобиле в монастырь, пробив закрытые монастырские ворота. В настоящее время там находится группа паломников из Нови-Сада со священником, а также игуменом Данилом и братией", - отмечается в заявлении.

"В целях безопасности братия монастыря и паломники заперлись в жилой части, храм также закрыт. По двору передвигаются вооруженные люди в масках, время от времени слышны выстрелы. Епархия решительно осуждает открытое насилие, которое применяется в религиозном объекте Сербской православной церкви, призывая все стороны как можно скорее положить конец конфликту", - сообщили в епархии.

Ранее премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти опубликовал фотографии с вооруженными людьми в масках, указав на то, что они, якобы, проводили операцию по нападению на косовскую полицию при поддержке сербских властей. Курти сообщил, что полиция непризнанного Косова проводит операцию по задержанию группы вооруженных лиц, которые, по его мнению, напали на представителей правоохранительных органов. Он отметил, что в ночь на воскресенье на севере сербского края был убит один полицейский, а второй получил ранения.

Спикер косовского парламента Глаук Конюфца обратился к руководству США и Евросоюза с призывом осудить сербские власти. В свою очередь американский посол в Приштине Джеффри Ховеньер уже заявил, что "США решительно осуждают жестокие нападения на полицию Косова".

Сообщалось, что в течение дня президент Сербии Александар Вучич обратится к гражданам в связи с событиями на севере Косова.