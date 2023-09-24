Число погибших при теракте в Сомали возросло до 21

По меньшей мере 45 человек получили ранения

ТАСС, 24 сентября. Число погибших при теракте на КПП в центральной части Сомали возросло до 21. Об этом сообщил сомалийский полицейский Ахмед Яре Адан.

"Число погибших в результате взрыва вчера [в субботу, 23 сентября] увеличилось с 13 до 21 после обнаружения под обломками зданий новых тел", - передает агентство AFP слова полицейского.

Кроме того, по меньшей мере 45 человек получили ранения. Поиски пропавших продолжаются.

23 сентября взрыв произошел на контрольно-пропускном пункте в городе Беледуэйн. Террорист-смертник вел грузовик, начиненный взрывчаткой. В результате инцидента десятки людей остались в ловушке под грудами кирпича и бетона.