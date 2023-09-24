Раиси заявил, что западные СМИ обучали протестующих в Иране террористическим практикам

По словам президента республики, средства массовой информации распространяли данные о методах террористической деятельности во время протестов в Иране в 2022 году

ДУБАЙ, 24 сентября. /ТАСС/. Средства массовой информации США и некоторых европейских стран распространяли информацию о методах террористической деятельности во время протестов в Иране в 2022 году. Об этом сообщил президент исламской республики Эбрахим Раиси.

"То, что произошло в прошлом году, было войной, которую враг вел в средствах массовой информации. Я не хочу называть [конкретные] телевизионные или новостные сети, но сети со штаб-квартирами в трех европейских странах и США, которые транслируют новости 24 часа в сутки, открыто обучали тактике терроризма. Они проводили обучающие мероприятия по изготовлению коктейля Молотова", - заявил он в интервью американскому телеканалу CNN, говоря о протестах, охвативших Иран в 2022 году.

16 сентября 2022 году после похорон 22-летней Махсы Амини Иран захлестнула волна протестов, продолжавшихся несколько месяцев. Согласно официальной версии, полиция задержала Амини за неправильное ношение головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. Во время протестов Тегеран не раз заявлял, что западные СМИ распространяют ложную информацию о ситуации в стране.