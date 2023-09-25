В Вене начинает работу ежегодная 67-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ

Мероприятие продлится до 29 сентября

ВЕНА, 25 сентября. /ТАСС/. Очередная, 67-я ежегодная сессия Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) откроется в понедельник в Вене. Представители стран - участниц организации обсудят несколько тем, включая вопросы ядерной безопасности на Украине и применение гарантий по Договору о нераспространении ядерного оружия в КНДР.

Мероприятие традиционно проходит в Венском международном центре (ВМЦ) и продлится до 29 сентября.

Россия направляет делегацию, состоящую из представителей госкорпорации "Росатом", министерства иностранных дел, Ростехнадзора. Глава Росатома Алексей Лихачев ранее заявлял, что надеется 25 сентября встретиться с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на полях Генеральной конференции.

РФ организует несколько мероприятий на площадке конференции и в онлайн-формате. В их рамках Росатом планирует рассказать о реакторной установке РИТМ-200, а также об опыте в сфере вывода ядерных объектов из эксплуатации.

Параллельно с Генеральной конференцией МАГАТЭ 26-27 сентября в ВМЦ пройдет научный форум по темам, связанным с ядерными технологиями и наукой. Международные эксперты обсудят роль ядерных реакторов для будущего производства энергии. Конференция рассмотрит значение искусственного интеллекта, робототехники и цифровизации для развития ядерной энергетики. На открытии форума выступит глава МАГАТЭ Гросси.

Все пленарные заседания конференции и сессии научного форума будут ежедневно транслироваться в прямом эфире на сайте организации.

Политизация работы агентства

В преддверии конференции постоянное представительство России при международных организациях в Вене сообщило, что Канада, Коста-Рика и Финляндия предложили "мотивированный исключительно политическими соображениями" проект резолюции "Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине".

Посвященный ситуации на Запорожской АЭС (ЗАЭС) проект резолюции далек от реальности, заявили в миссии.

"Под предлогом заботы о безопасности и гарантиях соавторы фактически освещают неприемлемые действия украинских властей и украинской армии, которые продолжают терроризировать ЗАЭС и ее город-спутник Энергодар, где живет персонал ЗАЭС, члены их семей. Соавторы стремятся создать впечатление, что все проблемы исходят исключительно от российской стороны, и закрывают глаза на агрессивные действия Украины против ЗАЭС", - говорится в комментарии постпредства.

Россия призвала страны - участницы организации не поддерживать проект в случае его внесения на рассмотрение Генеральной конференции МАГАТЭ.

О Генеральной конференции

Генеральная конференция МАГАТЭ ежегодно проходит в сентябре в штаб-квартире агентства в Вене. Она состоит из представителей 177 стран - членов организации, принимает бюджет, рассматривает любые другие вопросы, вынесенные на обсуждение государствами-участниками, генеральным директором или Советом управляющих МАГАТЭ. Наряду с Генеральной конференцией руководящими органами МАГАТЭ являются Совет управляющих из 35 государств, руководящий практической деятельностью агентства, и секретариат, осуществляющий текущую работу (возглавляется генеральным директором).