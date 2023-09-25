Глава Пентагона обсудил с руководством Джибути военное сотрудничество

Стороны также уделили внимание достижению приоритетных целей в сфере безопасности в Восточной Африке

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с руководством Джибути вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества в военной сфере. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала Патрика Райдера.

Как следует из документа, Остин и президент африканской страны Исмаил Омар Гелле говорили о "двусторонних связях в сфере обороны и о вопросах безопасности региона, включая поддержку Джибути переходной миссии Африканского союза в Сомали в борьбе против <...> экстремистских группировок в регионе". Руководитель американского военного ведомства отметил "давнее и эффективное партнерство в сфере безопасности между двумя странами".

Глава Пентагона и министр обороны Джибути Хасан Омар Мохамед Бурхан также обсудили "достижение приоритетных целей в сфере безопасности в Восточной Африке".

Как сообщил 21 сентября Райдер, Остин во время поездки в Африку посетит Анголу, Джибути и Кению. В заявлении уточнялось, что поездка "призвана подчеркнуть, что США привержены обязательствам по выстраиванию и укреплению оборонного партнерства со странами Африки, а также настроены на продвижение предложенных Африкой инициатив и [поиск] региональных ответов на проблемы в сфере безопасности".

Военно-морские базы в Джибути имеют Италия, Китай, США, Франция и Япония.