Nikkei: Токио осторожно подходит к участию Эр-Рияда в разработке нового истребителя

По данным газеты, японскую сторону, в частности, смущают близкие отношения Саудовской Аравии с Китаем

ТОКИО, 25 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии с осторожностью относится к стремлению Саудовской Аравии подключиться к проекту разработки боевого самолета шестого поколения, который Токио продвигает совместно с Лондоном и Римом. Об этом сообщила деловая газета Nikkei.

По ее сведениям, японскую сторону, в частности, смущают близкие отношения Эр-Рияда с Пекином. Токио опасается также, что расширение числа участников проекта будет тормозить его осуществление.

Представитель британского министерства обороны в интервью Nikkei подтвердил, что Саудовская Аравия находится сейчас "на этапе поиска возможностей" для участия в проекте разработки принципиально нового боевого самолета, который предполагается поставить на вооружение ориентировочно в 2035 году. В то же время, по словам чиновника, каких-либо решений на этот счет пока не принято. Он подчеркнул, что они должны на равноправной основе вырабатываться уже существующими участниками проекта - Великобританией, Италией и Японией.

Представитель министерства при этом напомнил, что Лондон за долгие годы выстроил с Эр-Риядом прочные отношения в сфере боевой авиации. Чиновник отметил, что до конца года следует принять соглашение о практической системе кооперации в разработке самолета, которая должна начаться в 2025 году.

28 августа Financial Times сообщила, что Великобритания обсуждает на правительственном уровне заявку Саудовской Аравии на участие в этом проекте. По данным издания, Эр-Рияд был ведущим покупателем британских военных самолетов с середины 1980-х годов. Теперь эта страна рассматривается в Лондоне в качестве ключевого партнера в программе разработки истребителя шестого поколения в первую очередь с учетом финансовых возможностей Саудовской Аравии.

В декабре 2022 года Великобритания, Италия и Япония достигли принципиальной договоренности о совместной разработке истребителя нового поколения. С этой целью решено объединить британо-итальянскую и японскую программы создания такого самолета. Конкретными работами по его разработке и производству будут заниматься японская корпорация тяжелого машиностроения Mitsubishi Heavy Industries, британская BAE Systems и итальянская Leonardo.